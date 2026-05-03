¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Monumental? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 03 de mayo desde las 4:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
River Plate enfrentará a Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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