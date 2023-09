Continúa el fútbol de Argentina con River vs. Banfield, que se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 24 de septiembre de 2023 en el marco de la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional. El partido, a disputarse en el estadio Florencio Sola, en Varela, se jugará desde las 9 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú), será transmitido LIVE AHORA GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN Premium, STAR Plus y Fútbol Libre TV. Mientras que Fanatiz será la señal encargada para la correspondiente televisación en España. Revisa aquí la lista de horarios y canales.

River Plate llega ante Banfield con una inyección de confianza después de dos victorias consecutivas. El triunfo más reciente, un ajustado 1-0 sobre Atlético Tucumán en el Monumental, se selló con un gol agónico de Salomón Rondón. Este resultado no solo consolidó la posición del ‘Millo’ en la tabla sino que también extendió su impresionante racha invicta en casa a 18 partidos.

River Plate finalizó la quinta jornada en la tercera posición de su zona, lo que lo coloca en la zona de clasificación para la siguiente fase del torneo. Sin embargo, el entrenador Martín Demichelis tiene en mente un desafío aún mayor en el horizonte: el Superclásico contra Boca Juniors en La Bombonera. Con el objetivo de preservar la condición física de sus jugadores clave, Demichelis planea realizar algunos cambios en la alineación.

Uno de los cambios previstos es el regreso de Rodrigo Aliendro, quien reemplazaría a Enzo Pérez, que ha estado lidiando con molestias físicas. El uruguayo Nicolás de la Cruz, que ha tenido una agenda agitada con las Eliminatorias Sudamericanas, cederá su lugar a Matías Kranevitter. Además, Leandro González Pirez, tras recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera durante más de un mes, tomará el lugar de Ramiro Funes Mori.

En contraste, Banfield llega a este enfrentamiento en busca de recuperarse después de dos derrotas consecutivas en la Copa LPF. El equipo del sur de la provincia de Buenos Aires cayó 1-0 ante Barracas Central en su última salida, y ahora ocupa la novena posición en la tabla de posiciones. Sin su entrenador Julio César Falcioni, expulsado en el partido anterior, Banfield buscará sumar puntos tanto para escalar en la clasificación como para fortalecer su posición en la lucha por la permanencia.





¿A qué hora juegan River vs. Banfield?





El partido entre River vs. Banfield está programado para el domingo 23 de septiembre, a partir de las 7:00 de la noche en horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 8:00 p.m., en México a las 6:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del lunes 25 de septiembre.





¿En qué canal ver el River vs. Banfield?





Este partido entre River vs. Banfield será transmitido por la señal exclusiva de ESPN Premium, Star Plus, Fanatiz y AFA Play para todos los países de América Latina. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





River vs. Banfield: alineaciones posibles





River: Franco Armani; Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter; Ignacio Fernández, Facundo Colidio, Esequiel Barco; y Miguel Borja.

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Emanuel Olivera, Luis Mago, Emanuel Insúa; Nicolás Sosa, Eric Remedi, Brahian Alemán, Juan Bisanz, Sebastián Sosa y Milton Giménez.





