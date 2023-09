Lionel Messi no guarda el mejor de los recuerdos de su paso por el PSG. No solo por el maltrato que recibió de parte de la hinchada parisina en los últimos meses de la temporada 2022-23, también por el poco reconocimiento que le dieron tras haber sido campeón en Qatar 2022 con Argentina. El astro rosarino logró el gran sueño de su carrera deportiva, pero siente que en su antiguo club no lo valoraron como debía. Así de claro lo dejó en una entrevista con el influencer Miguel Granados. “Fui el único campeón del mundo sin reconocimiento”, lamentó.

En respuesta a esta crítica, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, explicó que el club había realizado un acto de celebración para Messi inmediatamente después de su regreso de Catar, tanto en el entrenamiento como en un ambiente privado.

Sin embargo, consideró que era un tema delicado hacer un homenaje en el estadio, debido al respeto que se debe a Francia, el país que Messi derrotó en la final, a los colegas de la selección francesa que juegan en el PSG y a los hinchas del club.

“Le hicimos un acto de celebración en el entrenamiento (nada más regresar de Qatar), también en privado, pero era delicado hacer algo en el estadio. El país que él derrotó (Francia) hay que respetarlo, a sus colegas que juegan en la selección y a nuestros hinchas”, indicó Al Khelaifi en declaraciones a RMC Sports.

La respuesta de Al-Khelaifi demuestra la sensibilidad del PSG hacia la relación del club con sus jugadores y el respeto por la diversidad de nacionalidades en su plantilla. A pesar de las críticas, el presidente reafirmó la admiración y el aprecio del PSG por Messi, dejando claro que siempre será considerado un jugador excepcional.





Lionel Messi fue campeón del Mundial Qatar 2022. (Foto: IMAGO)





Al Khelaifi sobre el ‘caso Mbappé'





Por otro lado, el presidente del PSG se pronunció por primera vez desde que cerró el mercado veraniego sobre Kylian Mbappé, para que el que pidió el Balón de Oro este año y con el que reconoció haber tenido “problemas” que se trataron internamente, sin dar más precisiones.

“Tenemos al mejor jugador del mundo (Mbappé) y, en mi opinión, merece el Balón de Oro (...) Los problemas que tuvimos se quedaron en familia y Kylian hace parte de esa familia. Estoy orgulloso de lo que hace, y de lo que hace todo el equipo”, manifestó.





