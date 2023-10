El triunfo de Argentina sobre Paraguay (1-0), por la fecha 3 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tuvo una de las jugadas polémicas de la jornada. ¿Qué pasó? En un momento, la transmisión captó un supuesto escupitajo de Antonio Sanabria a Lionel Messi. Tras el pitazo final, el astro rosarino resaltó que no se dio cuenta; mientras que el paraguayo desmintió que haya realizado esa acción. Recientemente salió a la luz un nuevo video, desde otro ángulo, que le da la razón al jugador del Torino.

Cuando faltaban cinco minutos para el final, un video muestra cómo aparentemente Sanabria le escupe al capitán de la ‘Albiceleste’. “Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”, declaró el paraguayo.

Ahora, un nuevo clip parece darle la razón. Desde otro ángulo, se puede apreciar que existe una distancia considerada entre ambos jugadores cuando Antonio realiza el escupitajo. Además, todo indica que su acción no estaba dirigida hacia la estrella del Inter Miami. Este video ya se difundió en las redes sociales y muchos usuarios coinciden en que no quiso faltarle el respeto a su colega.

Sin saber la verdad completa, Messi se refirió al episodio en la zona mixta del estadio Más Monumental. “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, dijo el exjugador del FC Barcelona.

Cabe destacar que Sanabria realizó una parte de sus inicios en el fútbol en las inferiores del club catalán. Incluso en las redes sociales se ha difundido una fotografía de él junto a Messi, cuando era un pequeño fan de la ‘Pulga’. En 2014 emigró al Sassuolo de Italia.





¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Luego del triunfo ante Paraguay, la Selección de Argentina deberá enfocarse en lo que será su próximo partido por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En esta ocasión, la ‘Albiceleste’ viajará hasta Lima para medirse ante Perú, en una contienda que se llevará a cabo el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Cabe resaltar que el equipo de Lionel Scaloni tiene un serio problema previo al partido ante la ‘Bicolor’. Y es que aún no están seguros de contar con la presencia de Lionel Messi, quien inició en el banquillo durante la contienda ante la ‘Albirroja’ en el estadio Más Monumental.





