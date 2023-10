La Selección Peruana debe voltear rápidamente la página tras la derrota ante Chile y pensar en el siguiente compromiso frente a Argentina, válido por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Recibir a la vigente campeona del mundo implica un nivel de atención mayor, especialmente porque dentro de su plantel está Lionel Messi y existe la posibilidad de que vuelta a la titularidad en el esquema de la ‘Scaloneta’.

Recordemos que, debido a los problemas físicos de los que viene recuperándose desde hace semanas, ‘Leo’ no fue considerado por Lionel Scaloni en el triunfo por 3-0 sobre Bolivia y ante Paraguay recién ingresó en la etapa complementaria. Eso quiere decir que lo están llevando de a poco y no lo quieren exponer ante un posible recrudecimiento de su lesión en el bíceps femoral.

“La decisión es ver cómo se siente, tenemos otro partido dentro de cuatro días. Esto es el vaso como lo quieras ver: quizá juega 70′, 80′ o 90′ contra Paraguay y después con Perú nada o completa los dos partidos”, sostuvo el directo técnico de la ‘Albiceleste’ hace unos días, previo al encuentro frente a la ‘Albirroja’.

Así pues, luego de la victoria por 1-0 sobre Paraguay, el propio Lionel Messi se encargo de despejar el panorama sobre su estado físico, dejando entrever que existe grandes posibilidades de que vuelva a tener minutos ante la Selección Peruana. Eso sí, queda en manos de Scaloni si lo vuelve a poner en el segundo tiempo o lo manda desde el pitazo inicial.

“Al principio estaba medio asustado, no andaba suelto del todo. Me sentí bien, pude sumar entrenamientos, minutos. Hace tiempo que estaba parado, pero me sentí bien y espero seguir estos días entrenando al máximo para seguir encontrando buenas sensaciones como las de hoy”, apuntó la ‘Pulga’.

Minutos después, el propio Scaloni también dio mayores luces sobre la situación de su jugador estrella. “Hoy era arriesgado que juegue más de lo normal. Lo hablamos y estábamos de acuerdo en eso. Fue prudente hacerlo porque corremos el riesgo de tener un problema y no es el caso, sobre todo por el nivel que mostró el equipo. Lo hablaremos en estos días y lo decidiremos”, explicó.

Lionel Messi viene entrenando con normalidad en Ezeiza. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo será el partido entre Perú y Argentina?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO