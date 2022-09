En la previa del partido amistoso de la fecha FIFA de septiembre, entre las selecciones de Argentina y Honduras, este viernes 23 en Miami, ha salido a la luz el nuevo apodo por el que llaman a Lionel Messi en el vestuario de la ‘Albiceleste’. Ha sido nada menos que Rodrigo de Paul, uno de los mejores amigos del genio de Rosario, el encargado de revelar el sobrenombre. En una entrevista con TyC Sports, y probablemente sin querer, el crack del Atlético de Madrid confesó la otra forma por la que es conocido el gran capitán del cuadro sudamericano: ‘El Pequeño’.

De Paul valoró lo que ha sido su paso por la selección en este tiempo y soltó el nuevo apodo de Messi. “Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos invictos tiene con esta camiseta en la historia después de tantos monstruos que han pasado. Sin embargo, nunca te terminas de sentir jugador de Selección”, empezó explicando.

“Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tienes que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco”, reveló el hombre del Atlético de Madrid sobre Lionel Messi.

Cabe recordar que, ‘La Pulga’, ‘D10S’ y ‘El Messías’ son algunos apodos que Messi ha cultivado en sus casi 20 años de carrera profesional. Ya sea en el PSG, la selección de Argentina y antes en el Barcelona, el astro sudamericano es conocido por estos sobrenombres.





Con Messi, el XI de Argentina ante Honduras





Lionel Scaloni alineará este viernes ante Honduras un once sin demasiadas modificaciones con Messi a la cabeza. Según el entrenador, la Albiceleste “jugará de la misma manera, juegue quien juegue, puede haber dos o tres cambios pero la base es la misma”.

Y en esa base, si hay una pieza intocable, esa es la de Messi, que volverá a ser titular y capitán: “Siempre quiere jugar, conmigo va a hacerlo siempre, salvo que pueda pasar algo va a jugar y va a estar en la cancha siempre”.





¿Cuándo se juega el Mundial Qatar 2022?





La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se realizará del domingo 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre de 2022 y 32 países competirán en el torneo. El primer partido se llevará a cabo en el estadio Al Bayt entre las selecciones de Ecuador y el anfitrión en transmisión de DIRECTV Sports, Latina y ECDF YouTube para América Latina.





