La situación, por más increíble que parezca, es crítica en Argentina. Prácticamente no hay figuritas del álbum oficial del Mundial en ni un solo rincón del país sudamericano, situación que ha hecho que los hinchas entren en tal desesperación que el propio gobierno ha debido intervenir, reuniéndose con representantes de la marca Panini y la federación de quioscos. Ante todo ello, una pregunta no pudo dejar de hacerse en la rueda de prensa que ofreció este jueves Lionel Scaloni.

En la previa del partido amistoso ante Honduras, el estratega de 44 años conversó con los medios. De pronto llegó la consulta: “Están viviendo un gran momento y hay un tema que pareciera superficial, pero en Argentina es un tema de Estado. Y es que el álbum Panini está agotado. ¿Cómo mantienen ustedes la calma sabiendo que son tan populares? No hay figuras ni álbum en Argentina. ¿Coleccionan ustedes el Panini?”, consultó una periodista ante la sorpresa del DT.

Scaloni tomó con humor la pregunta y reveló que no estaba enterado de nada: “Mi hijo sí colecciona. También debe estar sin figuritas, me imagino. No sabía que se habían agotado”, contó el entrenador antes de destacar la primera presencia de Leo Messi en Miami con la camiseta de su selección.





"Mi hijo seguro colecciona y debe estar sin figuritas", bromeó Scaloni, ante la pregunta por la falta de stock de los cromos mundialistas. pic.twitter.com/Ggsew2P20P — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 22, 2022





¿Por qué no hay figuritas del Mundial en Argentina?

El buen presente de su selección y el hecho de que podríamos estar ante la última Copa del Mundo de Lionel Messi ha hecho que en Argentina se viva una algarabía pocas veces antes vista tras el lanzamiento del álbum oficial de Qatar 2022, a tal punto que prácticamente se hayan agotado por completo las figuritas.

Por tal motivo el Gobierno ha tenido que intervenir en favor de una ciudadanía frustrada por no poder completar su colección de estampas. Acaso el problema menos relevante del país sudamericano, pero que tiene a miles de personas más disgustadas que nunca.

Por ello es que este martes la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía convocó a la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) y a representantes de Panini con el fin de encontrar una solución.

Según indican los quiosqueros manifestaron que el problema radica en que la marca italiana benefició otros canales de venta para comercializar tanto el álbum como los sobre de estampas. Grifos, apps de deliverys, supermercados y demás empresas estuvieron siempre al frente, por lo que ellos ya no cuentan con material de venta.





