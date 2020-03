Lionel Messi siempre ha sido una pesadilla para la selección de Brasil. Ya sea en partidos amistosos u oficiales, el argentino ha hecho padecer al ‘Sratch’. Es por eso que en cada encuentro los jugadores de la ‘Canarinha’ acordaban frenarlo al costo que sea, tal como revelado Felipe Melo.

En una entrevista con el diario ‘Clarín', el veterano futbolista brasileño calificó al capitán del Barcelona como el mejor de la historia y dio detalles de los recursos a los que apelaba Brasil para no dejarlo brillar.

“Messi es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos ‘tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando’. Si no es difícil, un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo”, dijo Felipe Melo.

El temperamental futbolista de la liga de Brasil no le quitó mérito a grandes jugadores de otras épocas, pero afirma que por lo que ha visto, Messi es el más grande sin lugar a discusión.

“Yo no puedo decir nada de Pelé porque no lo vi jugar. Y de Maradona tengo el recuerdo del Mundial 90 cuando le ganaron a Brasil con el gol de Caniggia. También la gente en Brasil dice que Zico es mejor que todos, pero yo la primera vez que lo vi jugar fue en su despedida, en el Maracaná. Entonces no puedo decir que Pelé, Maradona o Zico son fenómenos para mí. Yo vi jugar a Messi y es increíble”, dijo el veterano futbolista, que también quiso dejar claro que la comparativa con Cristiano Ronaldo la gana Messi.

De otro lado, el jugador de Palmeiras explicó el porqué considera que Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo.

“Más que Cristiano Ronaldo porque Cristiano te puede hacer 5 goles, pero Messi hace esos 5 goles y también les hace hacer goles a sus compañeros, entonces es más completo”, afirmó el brasileño.





