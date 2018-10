El pasado sábado, Diego Maradona criticó sin piedad a Lionel Messi por su falta de liderazgo en la selección de Argentina. El 'Pelusa' pidió que no endiosemos más al crack del Barcelona en una entrevista en FOX Sports que sorprendió a muchos.



Han pasado un par de días desde que habló Maradona y según ha afirmado su abogado, Matías Morla, 'el Diego' se encuentra triste por el lío que sus declaraciones han generado. Como era de esperarse, buscará a Lionel Messi para explicarle que todo es parte de un malentendido.



“Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir. Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación”, detalló Morla.

La palabra de Maradona

Aunque reconoció que Lionel Messi "es el mejor futbolista del mundo junto con Cristiano Ronaldo", el exdirector técnico argentino criticó a su compatriota por no levantar la voz al interior de la Selección de Argentina.



"Messi es un grandísimo jugador, pero prefiere jugar a la PlayStation antes que hablar", alegó en el programa 'La Última Palabra. "No lo endiosemos más", pidió Maradona y sugirió "sacarle todas las presiones" que lleva en la espalda. "No va a ser el caudillo que queremos que sea", agregó.