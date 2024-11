En los últimos días, el futuro de Neymar Jr. comenzó a ser una interrogante y los rumores lo acercaban a Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Sumado a su buena relación con Lionel Messi y Luis Suárez (estrellas del club) también se enfatizó la idea por la adquisición de una lujosa casa en Estados Unidos; sin embargo, Gerardo Martino se encargó de terminar cualquier tipo de rumor. El estratega argentino respondió ante las dudas y cerró la posibilidad, teniendo en cuenta las reglas del torneo estadounidense que son estrictas por temas económicos.

“Lo que pasa es que es tirar nombres por tirar. No se puede hablar tan fácilmente y gratuitamente de futbolistas que podrían venir o no, me parece que cuando hablamos de esto se necesita otro tipo de sustento. No podemos hablar y mencionar a un jugador solo porque compró casa o porque se puso de novio con una chica de Fort Lauderdale, sería un disparate”, declaró a los medios de comunicación.

A su vez, llamó a revisar todos los panoramas posibles, antes de lanzar una noticia: “Primero hay que analizar qué es lo que ofrece la liga y si realmente esto es posible, partiendo de esa base hoy esto es imposible, así que no hay más continuidad en la conversación”.

Neymar llegó a Al Hilal en 2023. (Foto: Getty Images)

Si bien Martino descartó que Neymar vaya a llegar a la MLS, el DT también dejó un mensaje a la autoridades: “Ya habiendo venido Leo y todos los demás muchachos, todo lo que pueda pasar. Lo que no me imagino, es si la liga no flexibiliza el tema salarial, cómo se llevaría adelante, porque después escribirlo o decirlo en un medio está bien, no pasa nada, no trae ninguna consecuencia, pero la puesta en marcha nadie la explica y la realidad es que si algo tiene la MLS es que las reglas son estrictas y no se pueden romper, a menos que la MLS decida cambiarlas”.

El ‘Tata’ recordó también la etapa en la dirigió al astro brasileño en Barcelona, época en la que coincidió con jugadores como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes hoy en día forman parte de las filas de la escuadra rosada y van por el título esta temporada.

“Si todos los que compran casa van a venir a jugar al Inter estamos complicados entonces, que cierren la inmobiliaria.(bromeó). Yo llegué al Barcelona en el mismo momento que Ney, fue un buen año y para mí poder dirigir a jugadores de tanta jerarquía tendrá un recuerdo especial, pero no más que eso”, culminó.

Lionel Messi y Gerardo Martino también coincidieron en el FC Barcelona. (Foto: Getty Images)

Una compra millonaria en Bal Harbour

El terreno en cuestión se encuentra en Bal Harbour, una exclusiva zona frente al mar, famosa por su lujo y elegancia. La propiedad, que le costó a Neymar la impresionante cifra de 26 millones de dólares, cuenta con una extensión de 46 metros de frente hacia el canal y, según el portal TheRealDeal, incluye un muelle privado para embarcaciones.

Esta adquisición, a solo una hora de la residencia de Messi en la exclusiva urbanización de Bay Colony, deja la puerta abierta para el sueño de ver nuevamente juntos a los miembros de la ‘MSN’. Además, con la temporada de la MLS en pleno apogeo, la cercanía geográfica con los jugadores del Inter Miami despierta aún más la especulación.

Bal Harbour es la zona en la que Neymar ha adquirido un terreno para construir una mansión de lujo. (Foto: Internet)

La casa de los sueños y los rumores del reencuentro

No es la primera vez que el nombre de ‘Ney’ se asocia con un potencial fichaje para el Inter Miami. El brasileño no solo tiene una gran amistad con Messi y Suárez, sino que, con 32 años, aún mantiene el nivel que podría hacer de él un jugador importante en la MLS. Por ahora, el contrato de Neymar con el Al Hilal está vigente hasta junio de 2025, pero a partir de enero del año próximo, podría comenzar negociaciones con otros clubes si así lo decide.

No sería sorprendente si Neymar se une a la creciente lista de exjugadores del Barcelona que se han integrado a la plantilla de Miami, donde ya se encuentran leyendas como Sergio Busquets y Jordi Alba. La posibilidad de reunir a Messi, Suárez y ‘Ney’ ha sido un tema de conversación constante entre los hinchas y la prensa deportiva.

