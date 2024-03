Con el paso del tiempo, el ‘Pistolero’ no deja de impresionar. Luis Suárez, sumándose al juego en la segunda mitad del enfrentamiento entre Inter Miami y DC United correspondiente a la quinta jornada de la Major League Soccer (MLS) este sábado 16 de marzo en el Audi Field de Washington, se destacó al marcar el segundo y tercer gol para su escuadra. Sus anotaciones, una mezcla de esfuerzo y precisión en la primera, por la velocidad impresa, y puro talento en la segunda, subrayan su inagotable capacidad para definir en momentos cruciales.

Inicialmente, Gerardo Martino optó por mantener al uruguayo en la banca, una decisión que pareció generar nerviosismo entre los jugadores del Inter, quienes cedieron el control al DC United en los primeros compases del encuentro. En este escenario, los locales lograron abrir el marcador a los 14′. Diez minutos más tarde, tras una respuesta de las Garzas, llegó el empate tras un tanto de Leonardo Campana.

El marcador de 1-1 se mantuvo hasta avanzado el segundo tiempo. A los 62′, el Tata decidió hacer entrar a Suárez, reemplazando a Taylor. Algunos minutos después de su ingreso, a los 72′, el Pistolero anotaría el segundo tanto a favor de su conjunto. Esto sucedió después de que recibiera un pase de Campana en el área, tras acelerar para llegar a la jugada, logró enviar el balón a la red, dándoles la ventaja hasta ese momento.

Pero el show del charrúa no acabó ahi. En el cierre del compromiso, a los 85′, Suárez se encontró en una situación de uno contra uno con el portero, pero no logró disparar rápidamente y los defensores lo presionaron. Ante esta situación, retrocedió unos pasos hacia el borde del área y sorprendió al guardameta con un toque sutil por encima, aunque este logró tocar el balón con la punta de los dedos no pudo impedir el gol.

Gol de Luis Suárez para el 3-1 de Inter Miami vs. DC United

Con su tercer gol en el partido de Inter Miami vs. DC United, Luis Suárez suma en total 4 tantos en la presente temporada de la MLS, en cinco partidos disputados.

Gol de Luis Suárez para el 3-1 de Inter Miami vs. DC United. (Video: Apple TV)





Inter Miami vs. DC United: lo que se les viene

Luego de medirse ante el DC United, Inter Miami deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el New York RB, con el que se medirá el sábado 23 de marzo desde la 1:00 de la tarde (hora peruana y colombiana, dos más en Argentina), en el Red Bull Arena New Jersey.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Major League Soccer, en el que el conjunto de Lionel Messi y Luis Suárez se encuentra en el primer lugar de la tabla general de la Conferencia Este tras obtener tres partidos ganados, un empatado y uno perdido. Su rendimiento le ha llevado a obtener 10 unidades.

Por su parte, DC United también deberá pensar en la MLS. Su siguiente rival será el St. Louis City SC, en el City Park de Misuri, este sábado 23 de marzo, por la fecha 5 del certamen, desde las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana, y dos más en territorio argentino). El DCU se encuentra en el séptimo lugar de la zona este, con cinco puntos.





