“Qatar fue mi último Mundial, en principio no creo que llegue al próximo Mundial. Creo que jugué mi último Mundial. Ya lo dije antes. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo”, anunció Lionel Messi en una entrevista con la televisión china. El astro entiende que no podrá estar en la siguiente Copa del Mundo con la Selección Argentina por una cuestión de edad y lógicamente sus palabras ‘encendieron’ las redes sociales.

Ante estas declaraciones de Leo, Lionel Scaloni se tomó un tiempo en la previa del partido frente a Australia para hablar del futuro del capitán de la Selección Argentina y la decisión del ‘10′ la tomó con mucha naturalidad, porque prefiere enfocarse en el presente y no mirar tan adelante.

“Sus declaraciones me parecen muy prudentes, de un tipo que no vende humo y que no miente. La realidad es que va a ir viendo y según cómo se vaya encontrando, vamos a ir decidiendo”, respondió el estratega de la ‘Albiceleste’ en rueda de prensa al ser consultado por lo que dijo Messi hora antes en una entrevista con la TV china.

Y agregó el seleccionador: “Creo que es lo lógico, falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Ya después con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas. No pasa por otro lado, porque jugar al fútbol sabrá hacerlo hoy y dentro de diez años, eso es evidente”.

Scaloni contento por Leo

Lionel Messi siempre es noticia y así como este martes las declaraciones sobre su futuro en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 hicieron mucho ruido en todo el mundo, la confirmación de su partida del PSG, el regreso frustrado a Barcelona y su decisión de arribar a la MLS para jugar en el Inter Miami también generó mucho alboroto y Scaloni, con su habitual mesura, también opinó sobre este tema.

“Estoy contento de que haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravilla, va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido”, expresó Scaloni cuidando cada una de sus palabras.





