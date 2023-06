Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain como el jugador destinado a darle la primera Champions League de su historia, pero se fue repudiado por los hinchas, que aprovecharon su último partido en el Parque de los Príncipes para restregarle en la cara lo intrascendente de su paso por el fútbol de Francia. Es precisamente a lo que se ha referido Kylian Mbappé, ahora excompañero del futbolista argentino que, en una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, reconoció que el campeón mundial de Qatar 2022 no recibió el respeto que merecía de parte de la afición del PSG.

“En Francia no recibió el respeto que merecía. Estamos hablando del potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia que alguien como Messi se vaya”, empezó explicando Kylian Mbappé sobre Lionel Messi, quien desde julio próximo empezará a jugar en el Inter Miami de la MLS.

“Personalmente, no entendí por qué tanta gente se alegró tanto de su marcha. Es una pena, pero así fueron las cosas. Tendremos que hacer lo que podamos para sustituirle”, agregó el ídolo de Bondy sobre la marcha de Messi tras dos temporadas vistiendo los colores del PSG.

Las palabras de Kylian Mbappé refuerzan lo dicho por Lionel Messi el día que confirmó su marcha al fútbol de Estados Unidos: nunca fue feliz en París, no encontró el rendimiento que esperaba y esto terminó afectando el lado familiar.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos", dijo el delantero argentino a Sport y Mundo Deportivo.





El legado de Lionel Messi en el PSG





Messi llegó a París en agosto de 2021 con un contrato de dos temporadas más una tercera en opción, procedente de su club de toda la vida, el Barcelona, que se dijo incapaz de poder pagarle. En todo este tiempo, el argentino marcó un total de 32 goles y ofreció 35 asistencias.

Tras el Mundial de Qatar, parecía que el jugador y el club activarían ese año suplementario, pero en las últimas semanas las posiciones se fueron distanciando. Finalmente, terminó arreglando con el Inter Miami de Beckham.





Lionel Messi dejó PSG tras dos temporadas. (Foto referencial: AFP).





