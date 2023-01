En la previa de Qatar 2022, Lionel Messi había anunciado que sería su último Mundial, aunque luego de la histórica conquista de la Selección Argentina aseguró que seguirá vistiendo la camiseta Albiceleste para disfrutar de la consagración. En esa línea, Lionel Scaloni afirmó que ve a Leo con posibilidades de disputar 2026.

Para la próxima cita mundialista, el capitán argentino llegará con 39 años, pero Scaloni aseguró que siempre tendrá “las puertas abiertas” de la selección: “Creo que Messi puede jugar el próximo Mundial”.

“Dependerá mucho de lo que él quiera, de lo que vaya pasando en el tiempo y de que él se sienta bien. Él es feliz adentro de una cancha y las puertas las tendrá siempre abiertas, para nosotros sería muy bueno”, expresó el DT campeón del mundo en declaraciones a Deporte Radio Calvia de Mallorca, España, donde vive con su familia.

Además, no dejó dudas a la hora de opinar, ante la consulta de sobre si a Messi le hacía falta ganar la copa del mundo para ser comparado con los mejores, declaró que “Creo que no hacía falta para ser uno de los más grandes o el más grande. Siempre se le pide más. No sé qué más se le va a pedir ahora”

“Estoy contento por él y por el país. Por la alegría que le dimos y nos dimos. Los días que pasamos en Argentina fueron de euforia y cariño. Valió la pena conseguirlo”, agregó el entrenador santafesino.

Seguirá al mando de Argentina

Lionel Scaloni, viajará la semana próxima a Buenos Aires para firmar el contrato que ya tiene acordado de palabra con el presidente de la AFA, Claudio Tapia. El mismo será hasta 2026, donde buscará el bicampeonato en el Mundial.





