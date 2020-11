Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, fue imputado este domingo por “homicidio culposo”. Para la familia del desaparecido exfutbolista argentino, el galeno es el principal responsable de la muerte del ‘Pelusa’ y la Fiscalía General de San Isidro ya empezó a investigarlo.

Tras conocerse la noticia, Luque reapareció ante los medios de comunicación para deslindar todo tipo de responsabilidad en la muerte de Maradona. El médico explicó que hizo todo lo posible para salvar la vida del exjugador del Napoli. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes.

“Si de algo soy responsable, fue de amarlo, cuidarlo y mejorarle la vida todo lo que pude hasta lo último. Era un papá para mi, yo no era un fanático”, dijo Leopoldo Luque este domingo a los medios de comunicación bonaerenses.

Sobre los últimos días de vida de Maradona, dijo que “no lo quería molestar, había muchas personas encima de él y yo iba cuando era necesitado”, y agregó que “cuándo la gente decía que yo lo abandonaba, era que yo me quería alejar un poco en los momentos buenos, porque en las buenas se llenaba de gente y Diego quería estar solo”.

Leopoldo Luque aclaró que no fue el encargado del tratamiento en casa de Maradona. Es más, el galeno recomendó la permanencia del ‘Pelusa’ en un hospital, pero la voluntad del ‘10′ era estar en su domicilio.

“No hay error médico, yo no me equivoqué. Estoy orgulloso de como lo atendí. Soy neurocirujano, yo me hice responsable de la cirugía de Diego. Pero no era supervisor de una internacion domiciliaria, ni nada. Debía seguir en un centro de rehabilitación, pero no tenia la voluntad”, finalizó.

Las propiedades de Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, fueron allanadas. (Foto: EFE)





