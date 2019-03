"Mi hijo me pregunta ¿Por qué te matan en Argentina?": el dolor de Lionel Messi con la 'Albiceleste'

Lionel Messi es de los jugadores que peor la pasa cada vez que se viste de albiceleste. La Selección de Argentina , para el '10', no ha sido la mejor experiencia de su carrera. Es el máximo goleador histórico. A pesar de llegar a tres finales consecutivas, muchos continúan definiendo su paso como "fracaso".

En conversación con la radio argentina Radio 94.7 Club Octubre, la estrella del Barcelona habló sobre la situación con el equipo argentino y los problemas que vive cada vez que toma la decisión de jugar por él.

"Se hizo costumbre decir cosas de mí, inventan... Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice".

Messi regresó disputó un nuevo partido con la Selección de Argentina el pasado viernes en la derrota con Venezuela (1-3), algo que no hacía desde julio del 2018, donde quedó eliminado en el Mundial de Rusia a manos de la campeona Francia.

"Si no íbamos en primera ronda era uno de los fracasos más grandes de la Selección. Hablamos y lo sacamos adelante para mejorar el grupo. Me calienta mucho la locura que dicen que mi papá maneja la Selección, dicen que tiene poder para hacer cosas en la AFA. La familia es la que sufre", explicó.

"(Tras el Mundial) Pensé en encerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección"

El '10' decidió renunciar a la Selección de Argentina en el 2016, luego de perder la final de la Copa América Centenario a manos de Chile; sin embargo, volvería un tiempo después para buscar revancha, algo que aun no consigue.

"Yo quiero ganar algo con la Selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos... mi hijo me preguntó ¿Por qué te matan en Argentina?".

El siguiente reto para Argentina es la Copa América de Brasil 2019. Los dirigidos por Lionel Scaloni ven el torneo como una posibilidad para reivindicarse y dejar de lado el mal momento que vivieron los últimos años.

"Nosotros somos un grupo que no vende humo, no decimos siempre que amamos la Selección. No lo ando diciendo siempre como hacen otros a cada rato. Y el que quiera creer otra cosa que lo haga. Nosotros no vendemos humo. Somos profesionales sino no hubiese ido más a la Selección. Si a mí nadie me obliga ir. Mira si yo voy a dejar la Selección por un bautismo. Llegué a mi casa y no sabía nada del bautismo. Es una boludez tremenda esa".

