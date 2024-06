Como cada 24 de junio, el mundo celebra un año más de vida de Lionel Messi. El astro argentino es una de las leyendas en vigencia del fútbol, aunque se encuentra en los últimos pasajes de su periplo profesional. ‘Lio’ lo ganó todo con la Selección de Argentina y busca quedarse con la Copa América 2024, teniendo en cuenta que podría ser la última competencia que disputa con su país, luego de lo que fue el éxito del Mundial Qatar 2022, donde la ‘albiceleste’ alzó el trofeo. Además, su éxito a nivel de clubes es reflejado por su paso en Barcelona desde las divisiones menores.

“Desde muy chico siempre me decían que era diferente y la gente me venía a ver. Yo no me daba cuenta, cuando fui creciendo. Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo lo aproveché, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo”, contó en entrevista para Clank, programa del periodista Juan Pablo Varsky.

Como se sabe, Lionel Messi comenzó su paso por el fútbol en Newell’s de Argentina; sin embargo, fue captado por Barcelona y trasladado hacia ‘La Masia’, ente encargado de las divisiones menores. Aquí emergió hasta llegar a debutar en 2004 de manera oficial, para convertirse en uno de los históricos en la institución.

Lionel Messi jugó en el Barcelona hasta la temporada 2020-21. (Foto: Getty Images)

“Fue un cambio muy grande irme de Newell’s a Barcelona. La manera de entrenar, las instalaciones del club, la ropa fueron detalles que eran diferentes. Se practicaba un trabajo reducido, mucha posesión... Lo mío no era correr mucho. Era entrenar de otra manera que me hizo crecer. Ellos (Barcelona) me habían elegido por el jugador que era, yo no iba a cambiar. El fútbol es totalmente diferente al resto”, apuntó.

Por otro lado, Messi también confesó que no se siente alguien perfecto y es autocrítico en todos sus errores: “No me gusta revivir o repasar la derrota, pero a la larga te ayuda a crecer. Me digo cosas cuando hago algo mal. Por ejemplo, en una jugada del Mundial de Qatar me quería matar porque si fue una pérdida lejos del área del banquillos del rival , era una pelota que perdí por no querer buscar otra alternativa o ir hacia adelante. Soy muy autocrítico conmigo mismo durante el partido”.

La Selección de Argentina para Lionel Messi

Si bien Lionel Messi obtuvo el título de la Copa América 2021 y el Mundial Qatar 2022 con su país, los años anteriores no fueron fáciles en su carrera. En 2014 perdió la final del Mundial ante Alemania. Además, en 2015 y 2016 cayó en final de Copa América ante Chile. Estos pasajes marcaron un paso distinto que lo llevó a pensar en el retiro de la ‘albiceleste’. Sin embargo, Messi confesó que desde el 2019 (con Lionel Scaloni como DT) el panorama fue cambiando.

“Me costó mucho volver a la Selección. Eran todos chicos nuevos, yo no conocía a ninguno personalmente y a mí me es muy difícil entrar en los grupos. Rodrigo de Paul me ayudó mucho, por su manera de ser. Cuando le conocí me recordó mucho al Pocho Lavezzi, eran muy parecidos. Él se me acercó, estuvimos hablando, me hizo entrar en el grupo mucho más rápido. Me acuerdo de los primeros días y estuvimos hablando. Era una situación diferente y nuevas para todos”, mencionó.

A su vez, tuvo palabras de elogio para el estratega argentino: “Scaloni decidió cambiar la manera de jugar por Qatar y porque era un partido que teníamos que ganar para pasar. A veces es difícil meter tres jugadores de esa características (Agüero, Lautaro y Messi) . En ese momento dejar a tres jugadores descolgados era arriesgado, pero no quedaba otra que ir a por el partido”.

Messi besando el trofeo de Qatar 2022. (Foto: Instagram/Messi)

Por último, Messi recordó la tanda de penales ante Francia en el Mundial Qatar 2022, luego de quedar 3-3 en tiempo reglamentario: “Estaba tranquilo, no quería traicionarme, pensé en no equivocarme por la importancia del penalti. Estaba convencido de mí mismo y lo metí, igual que contra Países Bajos”. Esta victoria significó lograr el rótulo de campeones del mundo.





