Lionel Messi es la estrella de Argentina y, probablemente, el único jugador que es inamovible para Lionel Scaloni, pero es necesario que la estrella descanse, por lo que no estuvo presente en los partidos amistosos ante Guatemala y Colombia en septiembre y tampoco lo hará en octubre.

Argentina enfrentará a Brasil en Ryad (Arabia) el 16 de octubre y el '10' del Barcelona no será tomado en cuenta, así lo anunció el propio Scaloni en la previa del FIFA The Best. "Messi no va a ser convocado. Hablo siempre con él, por supuesto. Saben todos que tengo una muy buena relación con él. El entrenador que venga después definirá", explicó.

Messi pidió descanso por la sobrecarga de partidos que vive con Barcelona. El equipo azulgrana disputa la Liga Santander y la Champions League en simultáneo por lo que 'Lio' se desgastaría aun más con un viaje con la Selección Argentina.

Tapia reconoció el pasado 20 de julio que intercambió mensajes con Messi, con motivo del Día Internacional de la Amistad. Explicó que el diálogo se concentró en ese punto, que no hablaron del Mundial ni sobre el futuro. "Tenemos que tratar de dejarlo tranquilo, que él se reordene, que empiece su torneo en España y el año que viene ver", puntualizó.

La relación entre Messi y Scaloni sigue siendo fuerte y de confianza; sin embargo, lo mejor para el '10' del Barza es tomarse un tiempo.