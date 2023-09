“El tiempo no pasa en vano”. Aquel famoso refrán se emplea para aceptar con tristeza los efectos del transcurrir de los años. Y aunque duela, hay que aceptarlo. Tal como ha empezado a hacer Lionel Messi. Con 36 años encima y guiñando el ojo al retiro, el genio de Rosario sabe que el cuerpo no es el mismo de antes, que ya no es un chiquillo y que necesita dosificar. Es por ese motivo que pidió su cambio en el partido que Argentina le ganó 1-0 a Ecuador, en el estadio de River Plate, por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luego de marcar un golazo de tiro libre para el triunfo argentino, Messi reveló ante la prensa que pidió salir del campo y dejó un aviso que arrugó el corazón de sus seguidores: que se acostumbren a verlo ser sustituido porque empezará a ser una constante en el equipo de Lionel Scaloni. Así no le guste al técnico.

“Salí por cansancio. Seguramente no va a ser la última vez que empiece a salir en los partidos”, dijo el capitán de la selección de Argentina, que el jueves, ante más de 85 mil personas en el Monumental de Buenos Aires, dejó la cancha por primera vez en casi 10 años en un partido oficial de la Albiceleste.

En la misma línea, Lionel Scaloni confirmó que Messi le pidió el cambio en las postrimerías del segundo tiempo y que será sometido a estudios este viernes para saber si sufre algún tipo de lesión. Su presencia ante Bolivia, el martes, en La Paz, aún no está asegurada.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio”, afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa. “Le harán estudios y si estos son favorables “jugará en La Paz. Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente”, agregó.

Lionel Messi anotó el 1-0 de Argentina vs. Ecuador. (Video: TV Pública)





El capitán no piensa relajarse





Lionel Messi aclaró que la Albiceleste no se va a relajar pese a la tercera estrella lograda en el Mundial de Qatar 2022 y que, desde ese momento, la exigencia de cada partido es máxima y seguramente cada vez más. “El objetivo nuestro es seguir de esta manera, compitiendo sea cual sea el rival”, explicó.

Argentina retomará este viernes los trabajos con vistas al duelo que afrontará el martes 12 contra Bolivia en La Paz, correspondiente a la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de las tres naciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR