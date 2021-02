El fútbol muchas veces se asocia a la diversión y al dinero. Sin embargo, más de un deportista profesional ha confesado no pasarla bien, a pesar de tener estos dos puntos que pueden ser considerados como importantes en la vida, tal y como pasó con Santiago ‘Morro’ García .

Y es que en una entrevista brindada hace un par de años, el recordado jugador de Godoy Cruz confesó que estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico debido a que sufría de una profunda depresión, la misma que lo había invitado a pensar -en más de una ocasión- en dejar el fútbol profesional.

“Hubo un momento en el que sí, hubo un momento en el que pensé en dejar el fútbol. Al punto tal que un día mi hermano abrió la puerta y vio la manera en la que estaba viviendo: no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido y no quería jugar al fútbol, no quería jugar más. Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice”, expresó el ‘Morro’ García en aquella entrevista a TyC Sports en 2018.

Esto nos lleva a un estado de alerta máximo, debido a que los casos de depresión se han incrementado en el país, más aún tras el anuncio del gobierno de cuarentena debido a la pandemia que afrontamos. Nunca está de más acudir a los profesionales para evitar desenlaces tan penosos, como el que le tocó protagonizar al ídolo uruguayo.

El acontecimiento que enlutó al fútbol

Santiago ‘El Morro’ Garcia fue encontrado sin vida en su departamento, generando conmoción en Argentina y entre sus hasta hoy compañeros de equipo de Godoy Cruz de la Primera División de ese país, quienes no salen de su asombro por la impactante noticia.

Santiago García era un delantero que tenía cierto renombre ganado en la Superliga Argentina. Incluso, había sido pretendido por los grandes del país, hace algunos años, debido a la capacidad que tenía frente al arco rival y su olfato goleador, el mismo que lo llevó a ser querido por la hinchada de Godoy Cruz, que hoy llora su temprana partida.

