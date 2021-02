Terremoto en Real Madrid . Los malos resultados y la persistente irregularidad del equipo de Zidane han ocasionado que el francés comience a agregar nombres a su lista negra, la misma que podría seguir incrementándose con el paso de los partidos, si es que el elenco que dirige no cambia la cara.

Según detalló El Español, serían hasta siete jugadores de los que el estratega de la ‘Casa Blanca’ prescindiría con miras a las próximas temporadas al no cumplir con las exigencias requeridas para estar en un cuadro de primer nivel, como lo es el conjunto merengue, equipo que ha dejado de ser protagonista tanto en LaLiga Santader como en la Champions League.

Para el año entrante, Real Madrid no contaría con Éder Militao, Nacho Fernández, Marcelo, Álvaro Odriozola, Isco Alarcón, Mariano Díaz y Lucas Vázquez, quienes han sido señalados por bajo rendimiento en los últimos compromisos de la escuadra dirigida por el estratega francés, quien también fue cuestionado por ser uno de los principales responsables de la actualidad del conjunto español.

Real Madrid se convirtió en un hospital

Sergio Ramos no consiguió superar la lesión en la rodilla izquierda que lo aquejaba y se convertirá en una importante baja para el equipo de Zinedine Zidane con miras a los próximos duelos del torneo español y de la Champions League.

El defensa del elenco merengue será sometido a una intervención quirúrgica, la misma que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo no menor a seis semanas, complicando su presencia en el choque contra Atalanta por la Champions League, según detalló Cadena Cope.

Con ello, Sergio Ramos no sólo se perderá el duelo entre Real Madrid y Huesca , sino que también no estará ante Getafe y otros compromisos más que los de la ‘Casa Blanca’ necesitan sacar adelante para no perderle pisada al cuadro del ‘Cholo’ Simeone en LaLiga Santander de España.

