Su nombre es Mariano Israelit y durante toda su vida, ha sido uno de los mejores amigos del fallecido Diego Armando Maradona. Lo conoce como pocos y es por eso que unos días después de la muerte del ‘Pelusa’, ha hecho una gravísima denuncia contra el entorno del desaparecido exfutbolista argentino.

En declaraciones a ‘Radio La Red’, Israelit reveló que en una de las visitas que le hizo a Maradona, observó que Charly, el marido de la prima de Rocío Oliva, lo emborrachaba para evitar que el exjugador del Napoli viera a sus hijas Dalma y Giannina. Las bebidas alcohólicas generaban balbuceos en Diego.

“Yo llamaba y me atendía un chico Charly, que era el marido de una prima de Rocío. ‘Hola, quién habla’, me decía. Ya me conocía la voz, porque yo hablaba mucho con Diego. Yo decía ‘Hola, hola, hola...’. Cuando me conocía la voz o me bloqueaba o directamente me decía que Diego se acostó o que fue al baño...”, contó.

“Lo que te voy a contar ahora no es que me lo contaron, lo viví estando ahí. He ido muchas veces a la casa, Diego me llamaba para comer un asado con la familia o sólo con el doctor Mariano Castro, con quien también vivimos juntos en la etapa de Cuba. Íbamos, almorzábamos, todo bárbaro y la charla era que a las 6 llegaban Dalma y Gianinna, nos decía que estaba contento que las iba a recibir”, confesó Mariano Israelit.

“Si ellas venían a las 7 de la tarde, a las 6 y cuarto aparecía este Charly y le decía: ‘Diego, ¿una cervecita?’. No la pedía Diego, se la traían. Se clavaba una Corona. A los 10 minutos, venían y le apoyaban otra cerveza. Yo le decía: ‘Charly, van a venir las hijas’. Y me decía que no pasaba nada... A la tercera cerveza, Diego empezaba a balbucear”, reveló el otrora amigo de Maradona.

Mariano Israelit posa junto a Maradona.





