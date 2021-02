La muerte de Santiago ‘Morro’ García continúa causando un hondo pesar en el mundo del fútbol. Muchas hipótesis se han tejido sobre lo que llevó al recordado futbolista a tomar la decisión de quitarse la vida, siendo una evidencia hallada por la policía de Argentina el principal camino para poder llegar a la explicación de este fatídico suceso.

Y es que según detalló Diario Uno de Argentina, la fiscalía encontró un mensaje de texto en el celular del ‘Morro’, el mismo que se dio durante una pelea con su pareja (quien era casada), en la que detalló que se había conseguido un arma de fuego y que no dudaría en usarla para quitarse la vida.

Como si fuera poco, el ‘Morro’ García no podía ver a su hija, lo que profundizaba su tristeza y hacía que se sienta solo en Mendoza, más aún tras la estricta cuarentena impuesta por el brote de coronavirus en el país, lo que hacía que sus opciones de retomar su vida familiar se hagan aún más cortas.

El uruguayo atravesaba por una fuerte depresión, la misma que lo llevó a tener un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, nada cambió el destino que había elegido, siendo hallado sin vida en su propio departamento tras cumplir con lo que había avisado días antes.

Señalan al presidente de Godoy Cruz como el principal responsable

Para la madre del ‘Morro’ García, fue el trato que su hijo recibió durante los últimos meses en la escuadra de Mendoza lo que lo obligaron a tomar la decisión de quitarse la vida a los 30 años. Incluso, confesó que no recibió llamada alguna del presidente, indicando que prefirió no interrumpir sus vacaciones ante el lamentable acontecimiento.

“Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur.

