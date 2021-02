Cuando parecía que no iba a llegar al partido de PSG , Neymar demostró que estaba en buenas condiciones para jugar. Tras ser cuestionado sobre su gusto por las fiestas, el astro brasileño bridó una entrevista para la página oficial del conjunto francés, en la que dejó en claro su posición con respecto al tema.

“Este es un tema muy peculiar, porque, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuando puedo ir, cuando lo puedo hacer, cuando no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago. Si te quedas al 100% centrado en jugar sólo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer”, sostuvo el astro brasileño.

Por otro lado, Neymar reconoció que se siente muy cómodo en su nueva etapa en PSG, cuadro al que se adaptó y con el que espera seguir algunas temporadas más para poder luchar por el título de la Champions League.

“Sí, estoy muy feliz. Algo que ha cambiado mucho. No creo que pueda decir exactamente lo que ha cambiado, pero lo sé. No sé si por mi parte o por otras cosas, pero me siento bien. Me siento más adaptado, más a gusto con todo. Soy muy feliz aquí”, agregó.

Un nuevo duelo entre Neymar y Álvaro González

Este domingo se desarrolló un nuevo capítulo en la rivalidad que han protagonizado Neymar y Álvaro González esta campaña. El delantero de PSG se enfrentó otra vez al defensor de Olympique Marsella durante el choque por la fecha 24 de la Ligue 1. En esta ocasión, el zaguero terminó en malas condiciones por una lesión en la rodilla.

El brasileño llegó al duelo con unas molestias que le impidieron arrancar en la oncena titular de Mauricio Pochettino. Con el 2-0 para ‘Les Parisiens’, el atacante saltó al campo del estadio Vélodrome a los 65 minutos para reemplazar a Mauro Icardi.

En el primer contacto con el esférico, el futbolista español buscó a su adversario. Álvaro intentó ganar la posición a Neymar, pero falló en el rechace. Incluso, las imágenes que muestra la transmisión dejaron ver que el pie de González estuvo cerca de impactar directamente el rostro del astro de ‘Les Bleus’

