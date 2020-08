Las grandes actuaciones de Pedro Gallese con el Orlando City, en el reinicio de la MLS, han despertado el interés de uno de los equipos más grandes y ganadores del continente. Nos referimos a Independiente de Avellaneda, que en busca de reemplazar a Martín Campaña, ha preguntado por los servicios del ‘Pulpo’.

Según el medio partidario ‘Soy del Rojo', el equipo argentino ha puesto a Gallese en la agenda de fichajes ante la necesidad de sumar un nuevo arquero. Debido a conflictos salariales, el uruguayo Campaña ya no seguirá en el ‘Rojo’ y portero de la Selección Peruana podría tomar su lugar.

“Pedro Gallese es el arquero que le interesa a Independiente. El peruano es uno de los futbolistas que le interesa al director técnico de Independiente para reemplazar a Martín Campaña”, publica el citado medio sobre la posible llegada del ex Alianza Lima al ‘Rey de Copas'.

‘Soy del Rojo’ reconoce que pese al interés de Independiente, las negociaciones para fichar a Gallese no serán fáciles debido a las altas pretensiones del peruano. En Avellaneda no pasan por la mejor situación económica y no podrían pagar lo que gana en el Orlando City de la MLS.

“Alexander Domínguez, quien no tiene mucho rodaje en Vélez, es otra de las alternativas para el cuerpo técnico del Rey de Copas. En el fin de semana, fue ofrecido y en las próximas horas podrían avanzar por él para conocer sus pretensiones económicas”, publica el medio.

Tras jugar un año con Alianza Lima y disputar la Copa Libertadores, Pedro Gallese emigró al fútbol de Estados Unidos. Desde el regreso de la ‘MLS’, el peruano ha sido uno de los mejores jugadores, llevando al Orlando City hasta instancias finales.

