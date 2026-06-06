Este sábado 6 de junio desde las 7:00 p.m. (horario en Perú), chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Kyle Field. ¿Cómo ver este ? La transmisión estará a cargo de TV Pública, Telefe y TyC Sports para todo el territorio argentino, y el público extranjero podrá verlo por las opciones digitales que hay disponibles. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública, Argentina vs. Honduras se enfrentan en Estados Unidos. (Video: AFA)
Con la transmisión de TyC Sport, Telefe y TV Pública, Argentina vs. Honduras se enfrentan en Estados Unidos. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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