Argentina vs. Honduras jugarán este sábado 6 de junio, en un amistoso internacional. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Kyle Field de la ciudad de College Station, Texas (Estados Unidos), donde los argentinos buscarán seguir afianzando al equipo, de la mano de Lionel Scaloni, en su penúltimo amistoso antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los albicelestes tienen a responsabilidad de defender el título ganado en Qatar 2022, y para eso ultiman detalles para su esperado debut en Estados Unidos 2026 ante la selección de Argelia el próximo martes 16 de junio, que tiene como líder a Riyad Mahrez.

El entrenador de Argentina cuenta con un plantel de mucha calidad, con futbolistas que juegan en las mejores ligas del planeta, por lo que estos partidos de preparación, pese a no ser ante rivales muy exigentes, se tornan de vital importancia para su comando técnico.

En las últimas horas se confirmó que el líder y capitán del seleccionado albiceleste, Lionel Messi, no será tomado en cuenta para este amistoso ante Honduras, debido a una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo.

En esa misma línea, se evalúa la idea de que tenga minutos ante Islandia, en el último amistoso de Argentina antes de su debut mundialista, aunque esto dependerá de lo que decida el cuerpo técnico y médico del combinado campeón del mundo.

La selección Argentina ya entrena con el mejor de los ánimos en Estados Unidos. (Foto: AFA)

Cabe recordar que la última vez que ambos se enfrentaron fue triunfo por goleada de Argentina 3-0 con un doblete de Messi y uno de Lautaro Martínez. El partido se jugó el pasado 23 de septiembre de 2022 en un partido amistoso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras?

El encuentro entre Argentina vs. Honduras está programado para este sábado 6 de junio desde las 7:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a la 02:00 a.m. del miércoles 1 de abril.

¿En qué canales ver Argentina vs. Honduras?

El partido entre Argentina vs. Honduras se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión de TyC Sports y Telefe, disponible en el territorio argentino. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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