Este martes 9 de junio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Jordan-Hare. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Telefe para todo el territorio argentino, además de las señales de TyC Sports y TV Pública. Ojo: Pelota Libre TV y Fútbol Libre TV son señales piratas para este tipo de eventos y no las recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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