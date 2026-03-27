Este viernes 27 de marzo desde las 6:15 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un duelo de preparación previo al Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TyC Sports en todo el territorio argentino, además de la versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play, servicio de paga. Telefe también es otra de las alternativas disponibles. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, La Bombonera será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Argentina vs. Mauritania se enfrentan en La Bombonera. (Video: AFA)
Argentina vs. Mauritania se enfrentan en La Bombonera. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS