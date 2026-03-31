Este martes 31 de marzo desde las 6:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan por un duelo de preparación previo al Mundial 2026. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de TyC Sports en todo el territorio argentino, además de la versión de streaming en la plataforma de TyC Sports Play, servicio de paga. Telefe también es otra de las alternativas disponibles. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, La Bombonera será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España.

Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)
Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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