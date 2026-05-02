Este sábado 2 de mayo desde las 2:15 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Alfredo Terrera será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Partido gratis, Boca vs. Central Córdoba EN VIVO: ver hoy vía ESPN y TNT Sports
Partido gratis, Boca vs. Central Córdoba EN VIVO: ver hoy vía ESPN y TNT Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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