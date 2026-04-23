Este jueves 23 de abril desde las 6:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Boca visitará el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. (Video: Boca Juniors)
Boca visitará el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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