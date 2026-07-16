Este jueves 16 de julio desde las 7:45 p.m. (horario peruano), Boca vs. Sarmiento chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de TyC Sports, a través de su versión de streaming en el servicio de TyC Sports Play y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Marcelo Bielsa será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

El conjunto de la Ribera se instaló en esta etapa luego de golear sin atenuantes por 3-0 a Central Norte de Salta en la ronda inicial, sostenido por la contundencia de sus artilleros uruguayos, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Los dirigidos por Diego Martínez asumen la responsabilidad absoluta de llevarse la serie, respaldados por la chapa que les otorga ser los máximos ganadores de la competición tras haberse coronado en cuatro oportunidades (1969, 2012, 2015 y 2020/21).

Un camino mucho más espinoso transitó el equipo juninense para lograr su clasificación a esta fase. El “Verde” debió transpirar hasta el último segundo para dejar en el camino a Temperley tras empatar 1-1 en los noventa minutos y sellar un ajustado 4-3 en la tanda de penales. Aunque su urgencia principal pasa por sumar puntos en la tabla de promedios del torneo local, el plantel de Israel Damonte sabe que eliminar a un gigante como Boca salvaría rotundamente la temporada.

En cuanto a la propuesta futbolística, el “Xeneize” se perfila con un dibujo táctico de 4-4-2 enfocado en la tenencia y la construcción desde el círculo central. La generación de juego pasará por los pies de Kevin Zenón y el despliegue de Cristian Medina, buscando permanentemente abrir los espacios por las bandas. En ese sentido, las subidas del peruano Luis Advíncula por el lateral derecho serán un arma fundamental para desbordar y llenar de centros el área rival.

Del lado de Sarmiento, el planteamiento será diametralmente opuesto, apostando por un conservador esquema de 5-3-2 para cerrar cualquier vía de acceso por el medio. La muralla defensiva tendrá como principal referente al experimentado zaguero Juan Manuel Insaurralde, con el objetivo de frustrar los ataques boquenses. Su principal vía de ataque será la transición directa, buscando contragolpear mediante envíos largos a las espaldas de los laterales auriazules apenas recuperen el balón.

Los antecedentes más frescos en el plano doméstico demuestran que los de Junín son un hueso duro de roer, habiendo complicado a Boca en varias ocasiones a base de mucha fricción. Con el marco imponente de más de 40 mil espectadores en las tribunas cordobesas y la certeza de que un empate obligará a definir todo desde los doce pasos, el cuadro que resulte victorioso logrará instalarse en los octavos de final para cruzarse con el ganador de la llave entre Talleres y Banfield.

Boca vs. Sarmiento se enfrentan por los dieciseisavos por la Copa Argentina 2026 vía TyC Sports. (Video: @bocajrs)