Este sábado 25 desde las 7:30 p.m. (horario peruano), River vs. Aldosivi chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 16 de la Liga Profesional Argentina. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
River enfrentará a Aldosivi por la Lirga Profesional Argentina. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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