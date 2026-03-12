Este jueves 12 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

River vs. Huracán se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Video: River Plate)
