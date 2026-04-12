Por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina 2026, River vs. Racing chocan EN VIVO y EN DIRECTO por lo que no puedes perderte este partidazo. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. ¿Cuándo y a qué hora empieza? El duelo se jugará este domingo 12 de abril desde las 6:00 p.m. (horario peruano) con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España, desde El Cilindro.

River busca seguir en los primeros lugares de la LFP. (Video: River Plate)
River busca seguir en los primeros lugares de la LFP. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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