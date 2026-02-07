Este sábado 7 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario peruano), vs. Tigre se enfrentan EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo se podrá ver? La transmisión está a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga, además de la alternativa de TNT Sports. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental es el escenario de este duelo que inicia con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

River vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: River Plate TV
