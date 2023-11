Argentina venció 1-0 a Brasil por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026. Con un golazo de cabeza de Nicolás Otamendi, la Albiceleste le sacó lustre a su título de campeón del mundo y demostró que es una de las selecciones que en mejor forma esta. Sin embargo, el gran resultado se vio opacado por las declaraciones de Lionel Scaloni, quien dejó abierta la posibilidad de renunciar a su cargo de entrenador. Desde Río de Janeiro, el periodista Ariel Senosiain, de TyC Sports, reveló las causas de esta sorpresiva situación, la misma que envuelve a Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según Senosiain, la raíz del conflicto podría encontrarse en una cuestión financiera. El periodista reveló que, hasta el momento, AFA no ha abonado el premio correspondiente al cuerpo técnico y jugadores por la conquista de la Copa Mundial de la FIFA. Aunque hay un plan de pago previsto, este no se ha cumplido aún.

“Me reconocieron que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago”, explicó Senosiain en D Sports Radio.

La demora en el pago se justificó señalando que la AFA cobró recientemente de la FIFA, ya que las asociaciones de equipos eliminados temprano son las primeras en recibir sus pagos. Desde su posición, Senosiain sugiere que esta situación económica podría estar generando un malestar en el entrenador.

Aunque la citada fuente reconoce que este factor por sí solo parece insuficiente para las declaraciones de Lionel Scaloni, sugiere que en la suma de varios elementos insatisfactorios podría encontrarse el trasfondo de su descontento, el primero desde que se puso el buzo de la Albiceleste.

“Esa situación a mí me la definían tanto en el vestuario como hace un rato nada más como una más que hay que solucionar hablando. Yo le agregaría pagando, en caso que sea económico. A mí me han comentado que el premio del Mundial no se pagó. ¿Es suficiente para que Scaloni diga lo que dijo? Creo que no. Pero en la suma de datos insuficientes quizás encontremos el malestar”, concluyó Senosiain.





Lionel Scaloni es entrenador de la selección de Argentina desde 2018. (Foto: Getty Images)





¿Cómo llegó Scaloni a ser entrenador de Argentina?





Scaloni, nacido el 16 de mayo de 1978 en Pujato, Santa Fe, Argentina, fue nombrado director técnico interino de la Selección después de la salida de Sampaoli en 2018. Su designación inicialmente se consideró como una medida temporal, mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) buscaba un entrenador a largo plazo.

El exdefensor argentino, que tuvo una exitosa carrera como jugador, principalmente en el Deportivo La Coruña de España, asumió el desafío con poca experiencia en el banquillo. Su carrera como entrenador comenzó en las divisiones juveniles del Sevilla, donde trabajó en el área técnica antes de unirse al cuerpo técnico de la Selección Argentina bajo la dirección de Sampaoli.





¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Argentina?





Luego de la fecha 6 de las Eliminatorias 2026, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar el proceso clasificatorio hasta septiembre del 2024. Cabe destacar que, en medio de este tiempo, se jugará la Copa América en Estados Unidos. Este torneo está pactado para disputarse entre el 20 de junio y el 14 de julio.

Argentina volverá a tener acción en las Eliminatorias cuando reciba a Chile por la séptima jornada. Este compromiso está pactado para jugarse el jueves 5 de septiembre de 2024. La fecha doble la completará ante Colombia el martes 10 de septiembre.





La foto de Scaloni y su cuerpo técnico en el Maracaná tras la victoria ante Brasil. (Lioscaloni)

