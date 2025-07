La novela entre Keylor Navas y Newell’s llegó a su fin y tuvo a Rodrigo Parra como ‘detonante’ para este desenlace. Los constantes errores en el último partido de Pumas UNAM -que costaron una derrota- del joven guardameta (17 años), llevaron al equipo mexicano a proponer un fuerte monto a los rosarinos que no pudieron rechazar más. El arquero costarricense tampoco jugó el fin de semana, por lo que la relación comenzaba a quebrarse. De esta manera, desde el cuadro argentino emitieron un comunicado anunciado su salida, sumado al beneficio económico que obtendrán.

“El futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables”, anunciaron en comunicado.

Con notoria molestia por todo lo acontecido en estas semanas, resaltaron los valores que sigue la institución con cada profesional: “Es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente”.

Keylor Navas llegó a Newell's en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

En total, Newell’s recibirá “una compensación económica por valor de U$S 1.900.000, más U$S 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los U$S 2.000.000″. De esta manera, el equipo mexicano será dueño del pase del futbolista, en medio de la polémica de las últimas semanas por una negociación que parecía eterna.

Por el lado de Newell’s, no pierden el tiempo en la elección del reemplazo de la figura costarricense, por lo que apuntan hacia Esteban Andrada, quien busca regresar a su país de origen, luego de desvincularse de Rayados de Monterrey que fichó a Santiago Mele.

¿Por qué Pumas demoró en contratar a Keylor Navas?

Inicialmente, desde Pumas buscaron ofrecer un monto menor por Keylor Navas. Migual Mejía Barón, director del equipo auriazul, busca desembolsar un millón de dólares para obtener la fichaje del portero. Sin embargo, se vio con la negativa de Newell’s, club con el que tenía contrato hasta el mes de junio de 2026.

Pumas decidió cortar todo tipo de contacto y evaluar la actuación de Rodrigo Parra, un joven guardameta de 17 años que buscaba debutar en la Liga MX. Para mala suerte del futbolista, cometió repetidos errores que también influyeron en el resultado, dejando una victoria de 2-0 para Santos, su rival.

Efraín Juárez, DT de los Universitarios, habló en conferencia de prensa y no dudó en defenderlo: “Entendemos que en las áreas se ganan y se pierden los partidos. Yo estoy muy contento y estoy muy orgulloso de mi chico de 17 años. Por favor déjalo en paz, porque está en un desarrollo y un crecimiento”.

El estratega agregó: “El tipo tiene grandes atajadas, me lo llevé a la pretemporada. Jugó todos los juegos. Los errores son puntuales y nos afectan, pero es parte de su desarrollo. No hay portero que no la haya cagado. Es parte de. Asumo toda la responsabilidad, dejen al niño y veremos en las siguientes horas“.

A pesar de los elogios las conversaciones se aceleraron y buscaron mejorar en esta posición, optando por el pago para el fichaje de Keylor Navas. Desde el club, decidieron subir a los USD 1.800.000, cifra aceptada para concretar la operación y enrumbar su viaje a México.

¿Cuándo debutaría Keylor Navas con Pumas?

El debut de Keylor Navas con Pumas podría darse en la tercera jornada del torneo, cuando el equipo auriazul visite a Querétaro. Tras una derrota reciente ante Pachuca, el club espera que la jerarquía del arquero costarricense aporte mayor seguridad defensiva y experiencia al grupo.

Keylor Navas no solo llega como un refuerzo más, sino como un nombre de peso. Campeón de tres Champions League con el Real Madrid, multicampeón en Francia con el PSG y líder indiscutido de la selección de Costa Rica, su presencia promete elevar el nivel competitivo del equipo.

