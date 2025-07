Se vienen días claves en Universitario de Deportes y la pugna por ser nuevo administrador temporal ya empezó. La SUNAT será la entidad encargada de designar al reemplazante de Jean Ferrari, quien dejó el cargo por una propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Precisamente, el también ex futbolista se pronunció sobre las características que debería tener el sucesor de su gestión. Además, enfatizó en que no existe la necesidad de “inyectar” dinero, premisa que es parte de la propuesta de uno de los candidatos.

“Es lamentable que piensen algunas personas o que crean que la aceptación de la gente se consigue de manera instantánea. Eso es de brutos. Es de personas que no tienen la mínima inteligencia para darse cuenta que hubo trabajo. Que uno se lo ganó a pulso, involucrando la capacidad de gestión. No es que levantas la piedra y aparece”, declaró en entrevista con el programa ‘DyT’.

Además, agregó: “Va a haber una línea de crédito porque es mi gente la que se está quedando. Van a tener crédito para seguir con la hoja de ruta que estoy dejando. He conseguido un financiamiento para seguir desarrollando estos proyectos. Mantener al plantel al día también es un reto durísimo”.

Ferrari también enfatizó en los éxitos que ha tenido su gestión en los últimos años. De esta manera, aclaró que el nuevo administrador tendrá la misión de conectar con el mundo Universitario de Deportes. Jean hizo énfasis en que no hay necesidad de proponer una inyección económica para el club.

Jean Ferrari ganó dos títulos nacionales como administrador de Universitario de Deportes.

“Para el nuevo, la valla va a ser muy alta. A partir de ello, entran sin crédito. Eso no lo están contemplando. Yo puedo con tantos millones de dólares, la pregunta es ¿para qué o por qué? Si el club genera dinero acorde con el gasto. Hablar de inyección es para tener una retribución a cambio. En base a intereses porque van a querer recuperarlo. No creo que haya un loco que diga te voy a donar 10 millones de dólares", puntualizó.

Ferrari nominó a Franco Velazco como opción de reemplazo: “Es una persona correcta. Ha estado al costado mío en estos cuatro años, conoce del manejo y cómo he podido gestionar este caso de éxito. Ha visto cómo manejo la parte deportiva, administrativa y financiera. Lo legal lo ha visto de manera directa. Sabe cómo afrontar a los enemigos del club. También le han caído denuncias por defender a Universitario”.

Por otro lado, no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Gremco: “Tenemos un enemigo abierto que está en la lona, pero todavía no ha muerto. Hay que estar preparados y eso no es para cualquiera. SUNAT debe entender que quienes hemos trabajado con éxito, conocemos toda la problemática del club. ¿Por qué hacer un cambio? Hace cuatro años ellos no estaban, no vi a ninguno".

SUNAT aceptó renuncia de Jean Ferrari pero con fecha efectiva para el 1 de agosto.

Jean Ferrari opinó sobre los candidatos

Consultado por Caja Crema, Ferrari negó conocer a los integrantes de este grupo que postulará a la administración temporal de Universitario: “He visto que ha salido uno que no se cómo se llama, pero hablando de un proyecto que cree va a dar réditos. No sé para quién o para qué. Como si vender figuritas te diera un flujo con proyección”.

En el caso de Miguel Ángel Torres: “De Miguel, he sabido que está en la Federación Peruana de Fútbol. No me parece que sí estás en un lugar, quieras presentarte a otro cuando tienes trabajo. Lo más correcto sería renunciar para poder presentarte donde quieras. Trabajando en un lugar, no me parece correcto”.

