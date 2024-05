El mundo de fútbol está de luto porque este domingo se dio a conocer la noticia de la muerte de César Luis Menotti, leyenda de Argentina. El ex jugador tenía 85 años y su carrera tomó mayor trascendencia cuando se convirtió en director técnico (DT). Fue artífice del primer Mundial de la Selección de Argentina en el año 1978, desde el banco de suplentes, dando pie a un legado reconocido con una escuela del deporte rey denominada como el ‘Menottismo’. Los fanáticos reconocen esta historia que, con el paso de los años, tuvo una relevancia total.

La carrera de Menotti como DT tuvo su inicio en el año 1970 en el banquillo de Newell’s; un año después (1971) llegó a Huracán, aquí alcanzó el título Metropolitano de 1973. Luego del Mundial de Alemania 1974, tomó las riendas de la Selección de Argentina, encaminándola hacia la obtención de la Copa del Mundo 1978.

César Luis Menotti fue campeón con Argentina en el Mundial 1978. (Foto: Difusión)

Desde este logro, los hinchas del fútbol comenzaron a creer en su idea y destacarlo como un estratega a tener en cuenta. Sacar a Argentina de los malos resultados valió este reconocimiento. Fue así que se comenzó a hablar del ‘Menottismo’, imitando así su estilo de juego y metodología de trabajo.

¿Qué es el Menottismo?

Según cuenta TyC Sports, esta escuela de fútbol consta en formar pequeñas sociedades entre los jugadores, predominando la circulación de la pelota. De esta manera, se podrá salir jugando desde el fondo con paciencia y buscando atacar a la portería rival, sin importar quién sea el oponente.

Para los seguidores, está claro que el resultado no es lo único que importa al momento de disputar un partido porque las formas también toman un rol prioritario. Aspectos como la posesión, triangulación y búsqueda de espacios significan métodos de ataque.

En resumen, el Menottismo tiene como premisa brindar un juego elegante, en el cual se destaca la belleza, junto al juego vistoso sin ganar como sea. En primera instancia, el dibujo táctico es el 4-3-3, aunque con el paso del tiempo se fue adaptando a diferentes sistemas, aunque manteniendo el estilo de conseguir un fútbol vistoso.

Para César Luis, los laterales tomaban protagonismo al momento de proyectarse en ataque, con centrales veloces y capacitados para tomar ventaja en un “mano a mano”. En el mediocampo, deben haber jugadores de buen pie, con movilidad para desmarcarse y ser opción de pase.

César Luis Menotti, ex director técnico de la Selección de Argentina. (Foto: Difusión)

Por último, los extremos también juegan un partido aparte ya que deben tener capacidad de desborde y generar diagonales. En el caso de los centrodelanteros, estos no deben de ser estáticos, todo lo contrario, se les exige movilidad para convertirse en opción de pase y tener contundencia de cara al arco.

¿Qué dijo Menotti sobre esta idea?

Para César Luis Menotti, siempre fue esquiva la idea de haber creado una escuela en el fútbol. A pesar de haber generado muchos adeptos en la historia; sin embargo, su presencia parece ser innegable y ha tomado relevancia porque otros directores técnicos siguen la corriente.

¿Existe el menottismo? No, es un disparate. Existe el marxismo, el capitalismo, el peronismo, menottismo me parece un disparate como metáfora futbolística, una boludez”, declaró en determinado momento el argentino, sobre el legado que había dejado.

Ángel Cappa, uno de los entrenadores seguidores del ‘Flaco’ dio detalles de lo que generó ver a Huracán campeón en 1973. “Un equipo que tuvo un presente cargado de historia y que por eso mismo fue y sigue siendo moderno. Consiguió que medio país lo siguiera con entusiasmo y compartiera con la hinchada quemera la alegría del primer campeonato profesional”, expresó alguna vez en el prólogo del libro Bilardo-Menotti.

La última aparición pública de César Luis Menotti

El ‘Flaco’ apareció públicamente por última vez el 13 de marzo en una entrevista radial por radio Splendid. Tuvo palabras elogiosas para Ángel Di María. “Es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol argentino. Y si no, revisen dónde jugó, cómo jugó... Pregúntenles a sus compañeros. Para mí, Di María es de una importancia en nuestra historia que me dolería mucho que no disfrute del reconocimiento por todo lo que hizo. Nunca vendió humo, nunca, nunca... Yo le tengo un gran aprecio. Y eso que no tengo relación con él”, afirmó.

¿De qué murió César Luis Menotti?

A finales de marzo del presente año, Menotti fue hospitalizado por anemia severa. Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte oficial del histórico entrenador de futbol. El ‘Flaco’ se había mostrado inapetente, de acuerdo con medios locales, y había sufrido una tromboflebitis en una pierna, por lo que fue trasladado al centro médico Agote de Buenos Aires, pero pidió volver a casa para recuperarse, voluntad que fue cumplida por sus familiares hasta su muerte este 5 de mayo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kylian Mbappé anuncia su adiós