En un movimiento que no solo sacude los cimientos del mercado de fichajes, sino que también enciende la imaginación de los aficionados del fútbol en todo el mundo, Kylian Mbappé (25 años) parece haber dado un paso más hacia su esperado traslado al Real Madrid. Sin embargo, esta vez, la noticia no gira en torno a las cifras multimillonarias de su contrato, ni sobre las proyecciones tácticas que podría ofrecer al equipo merengue. No, esta vez, la atención se dirige hacia la lujosa zona madrileña de La Moraleja, donde parece que el francés está a punto de adquirir su nuevo hogar, directamente de las manos de Sergio Ramos, su excompañero en el PSG.

Según informes del sitio español Voz Pópuli, con una suma que ronda los 18 millones de euros, Kylian Mbappé estaría adquiriendo la residencia principal que hasta ahora pertenecía al otrora capitán del Real Madrid. Una mansión que no solo cumple con los estándares de lujo y confort, sino que también satisface las exigencias de seguridad que son prioritarias para el entorno del aún delantero del París Saint-Germain.

Con 1.000 metros cuadrados de espacio habitable y una parcela que supera los 15.000 metros cuadrados, esta propiedad en La Moraleja no es solo una casa, es un refugio privado en medio del bullicio de la capital española. Desde detalles arquitectónicos hasta medidas de seguridad, cada aspecto de esta propiedad parece haber sido meticulosamente seleccionado para adaptarse a los gustos y necesidades de Mbappé.

Lo que hace que esta transacción sea aún más intrigante es el trasfondo de la negociación. Se rumorea que la venta de la residencia de Ramos inicialmente se limitaba a su segunda casa, sin embargo, la oferta generosa de los Mbappé logró cambiar el panorama. En palabras del periodista Joaquín Hernández, esta oferta monumental obligó a Ramos a reconsiderar su posición, abriendo las puertas de su residencia principal al crack de Bondy.

Pero la historia no termina aquí. Parece que la familia Mbappé no solo está asegurando un hogar para Kylian, sino que también está pensando en el bienestar de quienes lo rodean. Se ha informado que también han adquirido otra propiedad en la misma urbanización, destinada específicamente para la familia del jugador. Este movimiento apunta al estilo de vida que planea llevar en Madrid.

Sin embargo, como todas las historias en el mundo del fútbol, esta también se tiñe de especulación. Si bien todos los signos parecen apuntar hacia la inevitabilidad del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, aún no hay una confirmación oficial por parte de los clubes involucrados. Siempre según medios, se espera el final de la participación del cuadro español y francés en la presente temporada de la Champions.

¿Cuánto ganará Kylian Mbappé en Real Madrid?





En el Santiago Bernabéu son conscientes de que vestir la camiseta es un honor para cualquier futbolista. Sin embargo, no solo de gloria vive el hombre. Es por eso que Florentino Pérez está dispuesto a darle a Mbappé uno de los sueldos más competitivos en el mercado europeo.

Según ha informado Le Parisien, le ofrecería un salario neto de 25 millones de euros y Mbappé ya habría dado el OK a la cifra. Lógicamente, este número no contempla lo que el delantero francés, de 25 años, puede llegar a ganar por conceptos de publicidad y derechos de imagen.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.

Kylian Mbappé juega en el PSG desde la temporada 2017-18, cuando llego desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)

