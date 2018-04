Racing Club vs. Defensa y Justicia se miden EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE TV este sábado a las 6:00 p.m. (hora peruana) por la jornada 23 de la Superliga Argentina 2018 desde el estadio Norberto Tomaghello. El partido puedes seguirlo a través de la señal de TyC Sports Internacional o por la web Depor.com



¡No vale perder! La 'Academia' viene de caer ante River Plate por 2-0 en la fecha anterior, y está obligado a ganar como visitante para seguir en la lucha por el pase a la Copa Libertadores 2019. Los 'Halcones', por su parte, buscarán mantenerse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.



Tras un arranque demoledor, Racing Club no atraviesa por su mejor momento pues solo sumó una victoria en sus últimos cinco duelos entre Superliga y Copa Libertadores. Su técnico, Eduardo Coudet, no tiene más remedio que improvisar casi toda la defensa luego de las lesiones de Donatti y de las suspensiones de Sigali y Saravia.



Por su parte, Defensa y Justicia , llega más tranquilo al duelo ante la 'academia' pues en su último encuentro se impuso nada más y nada menos que ante el líder de la clasificación, Boca Juniors, por 2-1. Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda buscan escalar posiciones y quedarse con los tres puntos en casa.



Racing Club marcha en el séptimo lugar de la Superliga Argentina con 36 puntos, mientras que Defensa y Justicia se ubica en la décimo primera posición con 32 unidades.