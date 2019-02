Primero buenos amigos...: el encontronazo de Gallardo con Crespo durante apagón en Banfield [VIDEO]

Antes de empezar el encuentro, ambos no solo se saludaron, sino que hasta se confundieron en un gran abrazo, se dijeron cosas al oído y marcharon a sus respectivos banquillos con amplias sonrisas. Pero todo fue protocolar, al parecer, porque cuando la oscuridad se apoderó del Lecho Sola, se encararon como si fuesen jugadores que acaban de disputar fuerte un balón. Marcelo Gallardo y Hernán Crespo tuvieron un duro encontronazo durante el River Plate vs Banfield del domingo por la Superliga Argentina.

Hay que recordar que uno de los momentos más "importantes" de la noche ocurrió en el minuto 27 cuando falló el grupo electrógeno del estadio del 'Taladro' y todos se quedaron a oscuras. Mientras hinchas, jugadores y público en general esperaba que se solucionara el problema, Gallardo y Crespo se cruzaron en medio del campo, y ahí el 'Muñeco' acusó a su excompañero en River y en la Selección de haber provocado el apagón para sacar ventaja.



"No sé qué le pasó. Historias de él. ¡Cómo no ve va a sorprender lo que dijo...! Me fui porque no podía creer lo que estaba haciendo. ¿Si me dijo que el corte había sido provocado? ¿Por qué íbamos a hacer algo así? A veces nos pasamos de rosca", respondió Crespo a Fox Sports en pleno campo de juego.



Lo que llegó después fue la reanudación del juego, el gol con el que se adelantó Banfield por medio de Fontana y el empate casi sobre el final de Pratto.



Pero lo de Gallardo y Crespo no quedó ahí, al menos no para el entrenador del 'Taladro', que nuevamente se refirió al tema y dejó varias frases para analizar, aunque él haya preferido restarle importancia al cruce.



"Lo conozco, es bicho, lo conozco. Sé que no lo cree. Pero sé cómo es. Lo hace para desestabilizar, está todo bien no pasa nada. Lo tomé así de Marcelo. No puede ser nunca en serio lo que dijo. Nos conocemos de la vida, es gran jugador de truco también. Demuestra que a veces sabe mentir como para sacar ventaja", dijo a TNT Sports.