Con 23 años y un futuro prometedor por delante, Diego Romero asumió el desafío de emigrar al extranjero para seguir creciendo y encontrar la consolidación que tanto necesita su talento bajo los tres palos. Luego de sus primeras semanas de entrenamiento en Banfield, el portero nacional se tomó unos minutos para charlar con La Cátedra Deportes y hacer un pequeño balance de lo que significa para él tener que adaptarse a un fútbol distinto.

Si bien no fue titular indiscutible en su última temporada en Universitario de Deportes, dio la talla cada vez que fue requerido por Fabián Bustos y estuvo a la altura de las circunstancias para reemplazar a Sebastián Britos. Sin embargo, a Romero no le bastaba con ser el arquero suplente, por lo que aceptó la propuesta del ‘Taladro’ para no estancarse, con una cesión sin cargo por una temporada y opción de compra.

Luego de cumplir su primera semana en Argentina, el ‘Potro’ manifestó estar feliz por la decisión que tomó. “Estoy contento de estar en Argentina, de estar en Banfield. Si bien los trabajos son similares, se destaca la intensidad que hay aquí. El esfuerzo que dan todos los chicos por conseguir sobresalir es impresionante”, fueron sus primeras palabras ante las cámaras de La Cátedra Deportes.

Diego Romero disputó 30 partidos oficiales con Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario de Deportes tiene un lugar especial en el corazón de Diego Romero: es el club donde se formó, debutó y tuvo la oportunidad de mostrarse ante el mundo. “Estoy contento por lo que pude lograr en la ‘U’, estuve desde chico, cuando llegué a los 16, desde menores me sentí muy respaldado. Ahora salí bicampeón y con mucha confianza para dar todo en lo que viene”, comentó.

En tiempos en donde la mayoría de futbolistas peruanos que emigran vuelven a la brevedad posible, Romero no quiere ser uno más del montón. Para él, estar en Argentina es una oportunidad para crecer y consolidarse en el exterior, permitiéndole hacer una carrera lejos del Perú. Sabe que si la ‘rompe’ en Banfield no solo podrían comprar su pase, sino también sería un elemento atractivo para otros clubes.

“Tengo mis metas muy marcadas, tengo un punto donde quiero estar, no me salgo del foco, estoy convencido de que Banfield me dará mucha confianza, me hará seguir creciendo y lo que no quiero es regresar a Perú. Tomo las cosas con mucha humildad, trabajando con mucho compromiso para poder seguir ganando cosas”, explicó.

Diego Romero debutó profesionalmente en la temporada 2020. (Foto: Getty Images)

La selección, una tarea pendiente

Una de las cosas positivas que le pasó a Diego Romero en el 2024 fue haber llegado a la Selección Peruana. Si bien la titularidad sigue siendo de Pedro Gallese, su objetivo es poder estar a la altura cuando le toque reemplazar ante cualquier eventualidad. “Ahora que estoy acá en el club, espero tener minutos, seguir esforzándome y poder seguir siendo convocado en la Selección y ganarme un puesto”, reflexionó.

Ariel Broggi es el entrenador de Banfield y ‘Chiquito’ deberá convencerlo para que le dé la chance de ser titular. “Me siento bien con la gente aquí en Banfield, con el cuerpo técnico, con los compañeros. La convivencia es buena con los chicos, la competencia es buena y seguiremos trabajando. Yo trabajo como siempre, trato de entregar un plus más para seguir creciendo”, puntualizó.

Ariel Broggi es el actual entrenador de Banfield. (Foto: Banfield)





TE PUEDE INTERESAR