Adiós, vaquero. El futbolista Exequiel Palacios, que seguirá su carrera en el Bayer Leverkusen de Alemania, se despidió oficialmente de River Plate el viernes tras consagrarse campeón de la Copa Argentina y dijo que espera volver en algún momento al club donde se formó.

“Era un partido muy importante y me quería ir con una alegría, y por suerte se pudo dar. River es mi casa, me crié acá desde los 7 años. Me pongo un poco mal porque voy a extrañar todas estas cosas, River es todo”, dijo Palacios a la televisión local, sin poder contener las lágrimas.

“Agradezco a los hinchas el cariño que me dieron y espero algún día poder volver a mi casa”, añadió tras la tercera consagración del equipo “Millonario” en las últimas cuatro ediciones de la Copa Argentina.

El mediocampista de 21 años debutó en River en 2015, donde obtuvo siete títulos, e integra el seleccionado “albiceleste” desde 2018, por lo cual es considerado uno de los jugadores con mayor proyección del fútbol argentino.

El pase de Palacios al Bayern Leverkusen, que se ubica en el sexto puesto de la liga alemana de fútbol, se realizará a cambio de 24 millones de dólares y un 10 por ciento de una futura venta para River, según reportes de la prensa local.

“Cuando me vaya de acá y esté tranquilo, me voy a dar cuenta de todo lo que logramos, como la final que ganamos en Madrid y va a quedar para toda la vida”, cerró el juvenil, que formó parte del histórico título ganado ante Boca Juniors en la Copa Libertadores 2018.

