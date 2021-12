Después de 21 años, Leonardo Ponzio tomó la decisión de ponerle punto final a su carrera. Lo hará con la camiseta de River Plate, club de sus amores, institución por la que alguna vez decidió volver de Europa para ayudarla a volver a primera división. Entre lágrimas, el mediocampista anunció que jugará sus últimos dos partidos como futbolista profesional.

“Cuesta referirse a un retiro. Sé que iba a llegar el final. No le puedo pedir más a este deporte. Lo que venga será para valorar. Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Seguramente, el lugar lo voy a tener. En donde pueda ser útil, donde uno entienda que está en River y hay que respetarlo. El tiempo dirá”, dijo. Y agregó: “Siento que no me voy a poder ir nunca de acá. Es muy grande. Me dolería perder el lugar que logré en esta institución. Va a haber tiempo para todo”, acotó el ‘León’.

Hace dos años, Marcelo Gallardo señaló que se iría de Núñez junto a Ponzio. Por ese motivo, el santafesino fue consultado si hubo un pedido especial del ‘Muñeco’ para postergar su adiós.

“Tuve una conversación con él. Hace bastante vengo madurando que se va a terminar. Él me ha manifestado que le hubiese gustado retirarse de otra manera. Me daba el ejemplo de que la manera de que uno quiere tener el final es lo mejor. No hay nada que convencer o hablar”.

Leonardo Ponzio debutó en el 2000 con la camiseta de Newell’s. En la ‘Lepra’ solo duró tres temporadas, para después pegar el salto al Viejo Continente. Real Zaragoza le abrió las puertas entre 2003 y 2006. Después cumplió su primer periplo en River Plate (2007-2008). Una temporada más tarde regresó a Zaragoza para ayudarlos a subir de categoría. Desde el 2012 viste la camiseta del cuadro ‘millonario’.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.