Después de prácticamente ganarlo todo con River Plate, Marcelo Gallardo ha decidido continuar su estadía en el club ‘Millonario’. Así lo anunció el propio entrenador este último miércoles. La extensión de su vínculo será por una temporada más, dejando de lado la propuesta que tenía de la selección de Uruguay.

En las última semanas se habló mucho de su posible arribo a Montevideo, como reemplazo Óscar Washington Tabárez. Para explicar un poco más sobre lo que sucedió con los charrúas, Juan Berros, representante del ‘Muñeco’, contó lo ocurrido.

“Tuvimos no menos de tres contactos con la AUF. El primer contacto fue con Luis Bruno por la relación que Marcelo tiene con él (de la época de Nacional). El primer contacto se hizo por una videollamada con Ignacio Alonso y Eduardo Ache y Bruno como presentador de las partes. En ese primer contacto, el presidente nos planteó que el Comité Ejecutivo de la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la selección uruguaya”, dijo a Sport 890.

Bajo ese contexto, agregó: “Yo le expliqué cuál era la situación, respetando el planteo porque era una selección de categoría en el mundo entero. Mi respuesta fue que Gallardo tenía vínculo con River y no iba a tomar una decisión en ese momento Le dije a los dirigentes que no se iba a resolver nada hasta definir lo prioritario que era si Marcelo continuaba en River. Nunca me pidieron desde la AUF tener una reunión con Gallardo, yo les dejé en claro todo cómo era desde el principio. La primera charla que tuve fue larga y ahí dejé todo claro cómo eran las cosas”.

El empresario también se dio un tiempo para confirmar que su representado recibió hace algún tiempo una oferta forma del Barcelona, la cual terminó declinando por seguir en River.

“Las cuatro propuestas que tuve por Marcelo de equipos sudamericanos y europeos se las comenté todas, las que trascendieron y las que no, a todos los interesados les dije lo mismo: lo prioritario era saber si continuaba en River. Hace dos años, estando en River, Marcelo desechó una propuesta formal del Barcelona. El quedarse o irse de River no dependía de una propuesta de terceros, era una decisión personal. No pasa por una propuesta de otro equipo que me va a modificar quedarme o no en River”, explicó.

¿Qué títulos ganó Marcelo Gallardo en River Plate?

Marcelo Gallardo logró su primer título de torneo local como entrenador, una de los pocas cuentas pendientes de esta era, que inició el 30 de mayo de 2014 y que ya había sumado doce trofeos a las vitrinas de River Plate: 2 Copas Libertadores (2015 y 2018), 1 Copa Sudamericana (2014), 3 Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019), 1 Copa Suruga Bank (2015), 3 Copas Argentinas (2016, 2017 y 2019) y 2 Supercopas Argentinas (2017 y 2019).





