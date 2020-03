River Plate tuvo en sus manos ganar la Superliga Argentina 2020, pero se quedó con las ganas. Los millonarios dirigidos por Marcelo Gallardo tenían que ganar sus dos últimos partidos ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, aunque empató ambos y la victoria de Boca Juniors sobre Gimnasia hizo que los xeneizes griten campeón en La Bombonera.

Uno de los que, pese a la derrota, considera que River Plate es el más grande de Argentina por encima de Boca Juniors es Máximo, padre de Marcelo Gallardo. Este publicó un polémico mensaje en su cuenta oficial de Instagram que en cuestión de horas se hizo viral en todo el país.

“Que la noticia no tape la historia”, fue lo que puso el padre de Gallardo acompañado de una imagen del DT de River Plate y detrás de él referentes del cuadro de Boca como Carlos Tevez en señal de resignación. No tiene ninguna duda que los millonarios no lo más grande del fútbol argentino.

River Plate, con la mira en la Copa Libertadores

Para Máximo, que Boca haya ganado la Superliga no quiere decir nada. Y es que los de Núñez, por ejemplo le ganaron las semifinales de la Copa Libertadores 2019, al igual que la gran final en el mismo torneo que se dio en el Santiago Bernabéu de la capital española hace un par de años.

Ahora, River Plate tendrá que darle vuelta a la página rápidamente ya que este miércoles recibirá al Binacional de Perú por la jornada 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2020. En la fecha anterior fue goleado 3-0 a manos de la Liga en Quito.

