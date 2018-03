River Plate vs Chacarita chocan este domingo desde el estadio Monumental de Núñez por la fecha 18 de la Superliga Argentina 2018. El partido, que está programado para las 17:15 (hora peruana y 19:50 en Argentina), será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el territorio argentino a través de la señal de TNT Sports. Recuerda que también puedes seguir en esta nota de Depor.com el minuto a minuto ONLINE más completo de uno de los encuentros más interesantes de la jornada.



River Plate sabe sus posibilidades de alcanzar a Boca Juniors en la punta de la Superliga Argentina , son mínimas. El equipo de Marcelo Gallardo marcha en el puesto 21 de la tabla de posiciones apenas con 19 puntos y lo máximo que aspira es volver a carrera para tentar la clasificación a un torneo internacional.

País Hora Perú 17:15 México 16:15 Argentina 19:15 Colombia 17:15 Ecuador 17:15

El ambiente en River Plate no es de los mejores. Hace tres fechas que no sabe de un triunfo en la Superliga Argentina 2018. Y cuando muchos esperaban ver un gran debut de la Copa Libertadores, el 'Millonario' apenas pudo salvar un empate (2-2) ante el Flamengo de Brasil.



Para el partido ante Chacarita en el estadio Monumental de Núñez, River Plate no podrá contar con el indiscutido Leonardo Ponzio ya que el 'Muñeco' Gallardo decidió darle descanso este domingo. Otra baja para el 'Millo' será Enzo Pérez, que la semana pasada vio la roja ante Vélez en Liniers.



Una de las novedades en River Plate y con chances de jugar es Ignacio Fernández, quien no jugó ante Flamengo por estar suspendido y sumó 90 minutos en el superclásico de reserva que se jugó el pasado miércoles en el predio de Ezeiza.



River Plate vs. Chacarita: alineaciones probables



River Plate: Lux, Casco, Martínez Quarta, Montiel, Palacios, Auzqui, Santos Borré e Scocco.



Chacarita: Fernández; Petryk, Re, Robledo, Lazarte; Gagliardi, Vismara, Mellado, Imbert; M. Rodríguez y Matos